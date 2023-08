Scontro Smart-Mini Car in via Roma, coinvolte due auto in sosta: 4 feriti

Incidente con feriti a Vittoria, coinvolte quattro auto: ecco la prima ricostruzione.

Non si arresta la lunga scia di drammatici scontri in strada in Sicilia: in particolare, nelle scorse ore, un incidente stradale – con protagoniste ben 4 auto, una – si è verificato a Vittoria, in via Roma angolo via G.B. Iacono.

Il bilancio è di 4 feriti, trasferiti all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Dalle prime indiscrezioni, sembra che fortunatamente nessuno sia in gravi condizioni.

Incidente in via Roma a Vittoria, 4 feriti

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, una Smart avrebbe impattato con una Mini Car 50, per cause da accertare, per poi schiantarsi contro due auto in sosta.

In seguito all’impatto sarebbero rimasti feriti in 4, tra loro una minorenne. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche gli agenti della polizia municipale di Vittoria per i rilievi e gli accertamenti di rito.

Due tragedie in Sicilia

Non è l’unico incidente degli ultimi giorni in Sicilia. In particolare, nelle scorse ore, l’Isola è stata sconvolta da due tragedie in strada: una a Biancavilla, che ha posto fine alla vita di un 20enne dopo un tremendo scontro auto-moto, e uno a Sferracavallo (Palermo), con vittima un 45enne.

Foto e notizia di Franco Assenza