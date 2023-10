Incidente stradale nel Trapanese, schianto tra Citroen C3 e scooter: un ferito in ospedale

Un ferito è stato trasportato in ospedale dopo l'incidente avvenuto in via Trapani a Marsala. Sul posto le forze dell'ordine.

Ennesimo incidente stradale lungo le vie della Sicilia. Il nuovo impatto si è verificato nel pomeriggio di martedì 17 ottobre in via Trapani a Marsala, poco distante dalla chiesa di Santa Venera.

L’incidente e i soccorsi

Secondo le prime informazioni, a essere protagoniste dello scontro sono state una Citroen C3 e uno scooter. Nell’impatto avrebbe avuto la peggio il conducente del mezzo a due ruote, il quale è rimasto a terra ferito.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare l’infortunato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala per le cure del caso.

Fortunatamente, le sue condizioni di salute non desterebbero rischi per la vita. Sul posto anche le forze dell’ordine per la gestione del traffico – che ha conosciuto dei rallentamenti – e il rilievo di rito.