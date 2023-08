Incidente in via Trieste, moto e scooter contro spazzatrice: tre feriti in ospedale

Particolare incidente quello avvenuto in via Trieste, sono tre le persone rimaste coinvolte.

Rocambolesco incidente quello che si è verificato nelle scorse ore in via Trieste, a Ravenna, a pochi passi da una farmacia. Secondo la ricostruzione dei fatti, una moto Yamaha e uno scooter Piaggio si sono scontrati sullo stesso punto con un mezzo spazzatrice.

La dinamica del particolare sinistro è ancora da comprendere. Nell’occasione, sono rimaste ferite tre persone. Si tratta dei conducenti dei due motorini e della donna che si trovava alla guida della spazzatrice.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere gli incidentati e a trasportarli in ospedale per maggiori accertamenti. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, tutte le persone rimaste coinvolte nell’incidente di via Trieste non si troverebbero in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente si sono presentati anche gli agenti della Polizia Locale per ricostruire nei dettagli quanto accaduto e accertare le responsabilità.