Insediata la nuova Giunta comunale nissena

Sono nove gli assessori resi noti dopo una settimana di mediazione con i partiti di centrodestra. Il sindaco Tesauro: “Abbiamo tutte le carte in regola per fare un ottimo lavoro”. Già operativi anche i 24 consiglieri

CALTANISSETTA – “Ci aspetta un duro lavoro. Passione e amore per la nostra città non mancheranno ma non basterà, occorrerà abnegazione e competenza. Questa Giunta ha le carte in regola per fare un ottimo lavoro”. Queste le parole del sindaco Walter Tesauro all’insediamento della Giunta.

Una squadra di nove assessori (due donne e sette uomini) che affiancherà il sindaco resa nota dopo tre settimane di mediazione con i partiti del centrodestra che hanno sostenuto il sindaco durante la campagna elettorale. Confermata vicesindaco Giovanna Candura, 69 anni della lista “Riprendiamo il cammino”, che ha ricevuto la delega alla Cultura pari opportunità, teatro, rapporti con la Diocesi e gli Enti di culto. Attualmente è presidente della Sac, società concessionaria della gestione e dello sviluppo degli aeroporti di Catania e Comiso. È stata insegnante di latino e greco al Liceo classico, assessore all’Industria ed energia della Regione siciliana, Commissario straordinario della Camera di Commercio, consigliere della Provincia per due mandati, assessore del Comune con delega alla Pubblica istruzione e cultura.

Altra quota rosa in Giunta è quella di Matilde Falcone, 62 anni della Democrazia Cristiana, che ha ricevuto la delega affari demografici e generali, benessere dell’animale e randagismo, risorse umane. Dipendente di Sviluppo Italia lavoro con la qualifica di esperto in politiche attive del lavoro e vicesegretario provinciale Dc, vanta un passato politico di lungo corso: è stata consulente dell’Ars per la formazione e l’istruzione; consigliere della Provincia per due mandati; componente del direttivo unione province siciliane e italiane; per due mandati è stata assessore della Provincia; presidente dell’Ato Idrico, componente del Consiglio d’amministrazione del Consorzio universitario della città, consigliere del Comune e presidente della Commissione trasparenza, Atti amministrativi e sanità.

Ermanno Pasqualino, 59 anni del partito “Noi Moderati”, curerà le tematiche inerenti a Politiche sociali, abitative, giovanili, Terzo settore. Consulente commerciale e marketing per le Pm e molto attivo nel sociale: è attualmente tesoriere dell’associazione “Noi per la salute – Tina Anselmi”, tesoriere dell’associazione “Un mondo di bene”, presidente dell’Associazione “Torrone di Caltanissetta” e socio del Lions club. Sempre per il partito “Noi moderati” è stato nominato assessore Pier Paolo Olivo, 56 anni, che si occuperà di U.r.p., comunicazione, identità nissena e crescita territoriale e agenda urbana finalizzata alle infrastrutture. Dipendente del Comune impiegato nella Direzione innovazione tecnologica. Giornalista professionista e segretario provinciale Assostampa Caltanissetta.

Vincenzo Lo Muto, ingegnere libero professionista, insegnate e segretario cittadino di Fratelli D’Italia, ha ricevuto le deleghe di transizione digitale, innovazione informatica, C.e.d. e informatica, pubblica istruzione, transizione energetica.

Salvatore Petrantoni, 49 anni, Fratelli d’Italia, si occuperà di sport, spettacolo, eventi, settimana Santa, viabilità. Titolare di autoscuole e consigliere comunale dal 2014. Impegnato da diversi anni nel sociale, è attualmente capo scout nel gruppo Agesci Caltanissetta. Calogero Adornetto, 45 anni del partito Forza Italia, è stato delegato a curare i lavori pubblici, edilizia, manutenzioni, igiene urbana, cimitero, urbanistica e mobilità, tributi. Svolge la libera professione come ingegnere ed è insegnante di Fisica nelle scuole secondarie di secondo grado. È consigliere comunale dal 2004. È stato Presidente della commissione trasparenza e ambiente. Consigliere della Fua (consorzio di comuni Area urbana funzionale), è stato consigliere Anci Sicilia per 5 anni e tecnico di fiducia della Crias.

Oscar Aiello, 44 anni, della Lega, di cui è responsabile organizzativo regionale, ha ricevuto le deleghe per Polizia municipale, ambiente, protezione civile. È avvocato. Impegnato nel sociale, è presidente rotary e-Club distretto 2110. é stato consigliere comunale per tre mandati, nel corso dei quali è stato presidente della commissione ambiente e protezione civile e precedentemente della commissione bilancio.

Guido Delpopolo Carciopolo, 39 anni, di Forza Italia, curerà le tematiche di bilancio, attività produttive, sviluppo economico, coordinamento Pnrr, patrimonio. Consulente amministrativo e di direzione in libera professione. Inoltre, è funzionario del dipartimento amministrazione e finanze di Caltaqua. È stato consigliere comunale anche dal 2014 al 2019. È stato consulente amministrativo del Consorzio universitario di Caltanissetta e consulente istituzionale del presidente dell’Ars.

Il Sindaco Walter Tesauro ha trattenuto per sé le deleghe università, turismo e affari legali. Nei giorni scorsi si sono insediati i 24 consiglieri comunali. Eletto presidente del Consiglio comunale Gianluca Bruzzaniti, con 16 voti favorevoli e 8 schede bianche. Vicepresidente, con 13 voti favorevoli e 8 schede bianche, Federica Scalia.