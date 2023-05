Instagram down nella notte, cos’è successo: app funzionante da stamattina

Difficoltà per molti utenti nel corso della notte a causa dell'ennesimo "Instagram down". Ecco cos'è successo all'applicazione.

Disservizio per Instagram nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 maggio 2023. Molti utenti in Italia e in Europa hanno infatti riscontrato notevoli difficoltà al momento di aggiornare il feed della homepage e nella visualizzazione dei messaggi privati.

Il popolare social network, infatti, è rimasto in “down” per diverse ore per cause ancora non specificate. L’applicazione appartiene al Gruppo Meta, di proprietà di Mark Zuckerberg, e al momento non sono arrivate spiegazioni ufficiali riguardo ai problemi riscontrati dagli utenti.

Instagram down, numerose segnalazioni

In Italia, nello specifico, il “blocco” è stato registrato attorno alla mezzanotte. I disservizi sono stati accertati a partire da quell’ora anche dal sito DownDetector.com, con oltre 22mila segnalazioni pervenute nel giro di un’ora e mezza.

I problemi di Instagram, a quanto pare, nel nostro Paese sembrerebbero essere progressivamente rientrati dopo le 3 di notte.