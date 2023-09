Gli insulti ai turisti a bordo dell’ape calessino, il commento al video virale: “Danni alla città”

Il commento contro l'abusivismo e i comportamenti inadeguati del Capo di Gabinetto di Siracusa Michelangelo Giansiracusa.

L’autista di un ape calessino in giro per la città a insultare turisti con commenti a sfondo razzista e battute di dubbio gusto: è accaduto a Ortigia, a Siracusa, e nel giro di poco tempo il video dell’episodio – ripreso e fatto circolare sui social, soprattutto su TikTok – è diventato subito virale.

Sulla vicenda è intervenuto il Capo di Gabinetto di Siracusa Michelangelo Giansiracusa, annunciando interventi immediati dall’Amministrazione siracusana.

Giansiracusa ha commentando: “Sta diventando virale in queste ore, su una piattaforma social, il video del conducente di un apecalessino che, stimolato da una spalla fuori campo, si lascia andare a battute di pessimo gusto e di contenuto razzista. Il breve filmato mostra una decina motocarrozzette in attesa di clienti parcheggiate davanti a un noto albergo di Ortigia e nell’area pedonale di piazza Duomo, dove l’ingresso di questi mezzi è vietato”.

In merito a questa infrazione, che di sicuro non fa bene all’immagine turistica della meravigliosa città di Siracusa, Giansiracusa aggiunge: “L’Amministrazione è impegnata a mettere ordine anche in questo comparto del trasporto turistico. Da maggio sono in vigore nuove regole e nell’ultimo mese ci sono stati alcuni incontri per una loro applicazione condivisa”.

Nell’attesa che il progetto venga ultimato, l’Amministrazione intende intervenire per contrastare il fenomeno dell’abusivismo e le irregolarità nelle attività degli ape calessini a Siracusa. “L’Amministrazione considera certi comportamenti lesivi dell’immagine della città. Il rispetto dovuto all’utenza turistica e a Siracusa va dimostrato anche con atteggiamenti sobri e decorosi”, conclude Giansiracusa.

