Investita da un’auto in corsa, 24enne trasferita al Sant’Elia: ecco come sta

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la 24enne favarese sarebbe stata investita da un’auto in corsa mentre stava attraversando la strada sulla strisce pedonali in piazza Vittorio Emanuele. In seguito alla segnalazione di alcuni passanti, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito la malcapitata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in codice rosso.

Sul posto anche i carabinieri della sezione Radiomobile di Agrigento per la gestione della viabilità e i rilievi di rito per ricostruire la dinamica esatta del sinistro. Nelle scorse ore, vista la gravità dei traumi riportati, la 24enne è stata trasferita al Sant’Elia di Caltanissetta, dove ora si trova ricoverata in prognosi riservata.

Foto di Irene Milisenda