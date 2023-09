Sangue sulle strade di Agrigento, ragazza investita da un’auto

Una ragazza è stata investita ad Agrigento, immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. Il conducente del veicolo sconvolto

Incidente stradale in piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento. Una ragazza è stata investita da un’auto in corsa mentre stava attraversando la strada sulla strisce pedonali. Sono stati alcuni passanti a prestare soccorso.

Il pedone travolto sulle strisce

Immediatamente sul luogo del sinistro i carabinieri della sezione Radiomobile di Agrigento e l’ambulanza, che ha trasferito la ragazza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Traffico parzialmente bloccato, in ausilio anche i militari dell’esercito impegnati in strade sicure. Il conducente del veicolo che ha travolto la ragazza ha prestato soccorso, collaborando anche con le forze dell’ordine sulla dinamica dell’incidente, ma dopo il sinistro era sconvolto.

Le foto di Irene Milisenda