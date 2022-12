Investita da scuolabus in retromarcia, muore 86enne: illesi scolari

L'autista in retromarcia non si è accorto della presenza della donna e l'ha investita travolgendola. Per lei non c'è stato nulla da fare

Una donna di 86 anni è morta dopo essere stata investita da uno scuolabus in retromarcia nel quartiere ‘Betlemme’, a nord di Brindisi. E’ accaduto intorno alle 7,45 quando il mezzo è andato a prelevare i bambini per portarli negli istituti scolastici.

A bordo c’erano sei o sette alunni delle elementari, che sono rimasti illesi. Comprensibile lo spavento dopo il tragico incidente. I piccoli sono stati fatti subito allontanare. L’autista in retromarcia non si è accorto della presenza della donna e l’ha investita travolgendola. Per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Brindisi.