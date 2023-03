Istituti tecnici superiori, da Regione ok a graduatoria Avviso 2/2022

È di 8 milioni la dotazione finanziaria a valere sul Pr FSE+ Sicilia 2021-27: 23 progetti approvati. Tra i percorsi finanziati la formazione di tecnici meccanici, di impianti energetici e aeromobili

PALERMO – L’istruzione tecnica superiore come strada per incentivare l’occupazione in Sicilia, offrendo un percorso di formazione che si affianca all’università, per dare opportunità e spazio a figure professionali sempre più ricercate nel mondo del lavoro.

È stata approvata la graduatoria dell’avviso pubblico numero 2/2022 “Offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (Its) in Sicilia biennio con avvio nel 2022”. Il bando prevede una dotazione finanziaria pubblica a valere sul Pr Fse+ Sicilia 2021-2027 di poco meno di 8 milioni di euro. Tale importo potrà essere rideterminato in riduzione a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale di ripartizione alle Regioni delle risorse ministeriali quota ordinaria e quota premiale, per l’annualità 2022. Al momento, sono state ammesse a finanziamento 23 proposte progettuali, solo una è stata considerata inammissibile e due invece sono state considerate irricevibili perché le fondazioni non sono riuscite a raggiungere il numero minimo di 20 allievi. A carico delle fondazioni le cui proposte saranno ammesse a finanziamento, un cofinanziamento obbligatorio del 10%.

Buone opportunità per i giovani siciliani

Un buon ventaglio di opportunità, per i giovani siciliani, se queste proposte diventeranno tutti corsi di studio: i diplomati agli Its, infatti, sono tra i più ricercati sul mercato anche in Sicilia. Generalmente, in Italia, più dell’80% dei diplomati negli Its trova lavoro entro un anno dal termine degli studi. Ogni percorso di alta formazione specialistica prevede il possesso del diploma di scuola media superiore e dura 1.800 ore, di cui 800 di tirocinio e stage presso aziende del settore. Il titolo conseguito al termine del percorso biennale corrisponde al V livello del “Quadro europeo delle qualifiche” e i partecipanti possono chiedere il riconoscimento dei Cfu (Crediti formativi universitari) per l’iscrizione ai corsi di laurea triennale dell’università degli studi di Palermo.

Molto interessanti e di estrema attualità alcuni dei percorsi finanziati. C’è ad esempio la figura di manager del turismo e della cultura per la gestione di strutture turistico ricettive; oppure il profilo specializzato per tecnico di automazione e sistemi meccatronici. Scorrendo l’elenco si notano anche gli sviluppatori di software, la trasformazione delle produzioni agricole e agroindustriali, e non potevano mancare la gestione degli impianti energetici e il tecnico per la produzione di apparecchi diagnostici. In Sicilia sono 11 gli Its, e coprono le sei aree tecnologiche della mobilità sostenibile, l’efficienza energetica, le nuove tecnologie della vita, le nuove tecnologie per il made in Italy, le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, il turismo e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Per numero di istituti, l’Isola è la seconda regione italiana, insieme al Lazio, superata solo dalla Lombardia, che ne conta 24. I corsi di studio sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali. I percorsi si articolano di norma in 4 semestri e possono arrivare fino a 6 semestri, per i corsi triennali, VI livello Eqf. Le aziende partner ricoprono un ruolo fondamentale, in quanto sono parte attiva nella co-progettazione dell’offerta formativa. I percorsi formativi si rivolgono a giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e coloro che sono in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e che abbiano frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore.

La partecipazione è totalmente gratuita, in quanto gli Its sono finanziati con fondi pubblici, sia nazionali che comunitari. La scelta di supportare tali istituti da parte delle istituzioni nasce dalla consapevolezza di quanto sia necessario connettere più profondamente il sistema di istruzione e formazione con le esigenze concrete dei territori e del tessuto produttivo.