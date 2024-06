Italia, ondate di calore sabato 29 giugno: allerta con bollino pure in Sicilia

In Sicilia è atteso un gran caldo. Sono 16 i bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore segnalati.

In Italia si prospetta una sabato abbastanza caldo e anche la Sicilia è coinvolta. Sono 16 i bollini arancioni segnalati nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Invece 11 località hanno il bollino giallo (Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino e Venezia). I centri urbani “colorati” di arancione domani, 29 giugno 2024, sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo.

Le previsioni per sabato 29 giugno

Previsto il sole in tutta la nazione salvo per il settore alpino occidentale che dovrebbe essere colpito da piogge. Nuvolosità in aumento al Nord con temporali su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia. Nella serata il maltempo raggiungerà Veneto, Emilia-Romagna e Trentino Alto Adige. Permarrà un cielo soleggiato al Centro-Sud e nelle Isole.

Le temperature massime saranno stazionarie o in ulteriore leggero incremento. Attesi quasi tra i 29 e i 36 gradi con picchi fino a 37-40 gradi al Sud e nelle Isole.