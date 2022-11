Jennifer Aniston: “Ho cercato per anni di rimanere incinta”

E' la stessa attrice a rivelarlo in un'intervista condividendo per la prima volta la sua personalissima storia di fecondazione assistita

Per anni Jennifer Aniston ha provato a rimanere incinta. E’ la stessa attrice a rivelarlo in un’intervista ad ‘Allure’ , condividendo per la prima volta la sua personalissima storia di fecondazione assistita (“Ho provato di tutto, ma non è servito”) e aprendosi sulle dolorose voci di gravidanza che l’hanno tormentata per anni mentre lei combatteva contro l’infertilità che stava combattendo.

“Tutti gli anni e gli anni e gli anni di speculazioni… È stata davvero dura”, ha sottolineato. “Ho fatto la fecondazione in vitro, ho bevuto tè cinesi, e così via. Stavo buttando tutto all’aria. Avrei dato qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse detto ‘Congela i tuoi ovuli. Fatti un favore’. Ma non ci si pensi”.

Ricorda le supposizioni offensive che lei avesse preferito la carriera ai figli e che fosse stata lasciata dai suoi mariti (Brad Pitt e Justin Theroux) per questo. “Erano tutte bugie”, ha detto Aniston a proposito delle voci sul fatto che lei fosse “solo un’egoista… che mi interessava solo la carriera. E Dio non voglia che una donna abbia successo e non abbia un figlio”.

L’attrice non ha fornito alcuna tempistica sul suo percorso di fecondazione assistita, che risale semplicemente a “diversi anni fa”. Ma ora, a 53 anni, ha detto di non avere “nessun rimpianto” per come sono andate le cose. “La nave è salpata”, ha detto, aggiungendo: “Ora provo un po’ di sollievo perché non c’è più il ‘Posso?’ Forse’, non devo più pensarci”. “Direi che tra i 30 e i 40 anni ho passato momenti davvero difficili, e se non fosse stato per questo, non sarei mai diventata quello che dovevo essere”, ha affermato ancora.