Ore di ansia a Palermo, si cerca Jessica Lo Cascio: la trentenne scomparsa da martedì scorso

I familiari della giovane non riescono a comunicare con lei da giorni.

Sono ore d’ansia, a Palermo, per la famiglia di Jessica Lo Cascio, una trentenne scomparsa, della quale non si hanno più notizie da martedì scorso.

La ragazza ha appunto 30 anni e i familiari, non riuscendo a comunicare con lei, hanno deciso di allertare le forze dell’ordine.

La scomparsa di Jessica Lo Cascio: gli appelli sui social

Tanti i post presenti su Facebook: “Ai miei contatti chiedo il vostro prezioso aiuto… Questa ragazza si chiama Jessica Lo Cascio ha 30 anni e da giorni non si hanno più notizie, il suo cellulare risulta spento. Amici e parenti hanno chiamato tutti gli ospedali della città e negli ospedali non vi è nessuna traccia. I familiari hanno chiamato le caserme della città con la speranza che magari sia lì ma ancora non abbiamo notizie… quindi nel caso in cui doveste incontrarla vi prego di contattarmi”. In tanti, tra amici e conoscenti hanno condiviso l’appello, affinché Jessica Lo Cascio, scomparsa, venga trovata e possa tornare a casa.

Tra i commenti su Facebook c’è chi dichiara di averla vista nei giorni scorsi, almeno fino a martedì nella zona della Vucciria, e sembrava avesse qualche problema. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche, e la speranza della famiglia è quella di ritrovarla nel più breve tempo possibile.

