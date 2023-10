Verso Juve Stabia-Catania, Tabbiani: “Faremo una gara di livello”

Il tecnico del Catania, Luca Tabbiani, ha presentato così in conferenza stampa la sfida contro la capolista Juve Stabia

E’ tempo di pre-vigilia in casa Catania.

I rossazzurri, domenica, saranno infatti impegnati in trasferta a Castellammare contro la Juve Stabia, capolista del girone C di Serie C.

Una gara ad altissimo coefficiente di difficoltà quella contro le Vespe gialloblù, un big-match che dirà giocoforza tanto delle velleità di alta classifica della squadra di mister Tabbiani.

Lo stesso tecnico etneo è intervenuto quest’oggi nella sala stampa del “Massimino”, presentando così la sfida contro la formazione campana.

Tabbiani: “Elogi e critiche? Dobbiamo rimanere equilibrati”

“Il Catania dovrà fare una partita di livello, come tutte in questo campionato – afferma in apertura Tabbiani – Dovremo andare lì con la personalità giusta, la Juve Stabia è una squadra organizzata, ha preso pochi gol. Ci aspetta una squadra aggressiva, che cercherà di venire a prendere la palla: sarà una gara completamente diversa rispetto a quella col Latina. È un avversario in fiducia, anche noi dobbiamo avere fiducia in ciò che stiamo facendo. Sarà una gara difficile, ma lo sarà anche per la Juve Stabia giocare contro il Catania. “Abbiamo avuto in queste prime giornate tantissime occasioni o situazioni pericolose, compresi i legni colpiti. Arriviamo spesso negli ultimi trenta metri, in una partita non se ne possono creare 10-15. Quando in Serie C una squadra ne crea 6-7 è già un dato importante, bisogna sicuramente concretizzare meglio. La difficoltà negli ultimi trenta metri la analizzerei se la squadra non creasse occasioni, ma l’unica così è stata a Monopoli. Nelle altre abbiamo sempre creato più degli avversari. Critiche? Ognuno è libero di fare ciò che vuole. È chiaro che tutti preferiremmo più un ambiente di sostegno che di critica, ma questo è normale. Fino alla vittoria col Messina sembrava stessimo vivendo un periodo d’oro, poi dopo il Latina sembrava fosse successo il finimondo. Questo ambiente ti regala grandissime gioie ma anche critiche: dobbiamo essere bravi a vivere sia la parte buona che la parte meno buona. Dobbiamo rimanere equilibrati e ad accettare tutto. Non siamo ancora sempre organizzati nei 90 minuti. La squadra inizia a crescere fisicamente, quello che bisogna migliorare è rimanere sempre ordinati e non lasciarsi cogliere dalla frenesia. Dispiace per l’assenza dei nostri tifosi domenica, l’empatia tra loro e noi è fondamentale: rappresentano la bellezza del calcio”.