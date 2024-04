La grande boxe professionistica torna in Sicilia, a Palermo la Opi Fight Night

Un grande ritorno del pugilato professionistico nel capoluogo siciliano e per l’intera Isola

È Palermo la prossima meta della Opi Fight Night, serata di boxe organizzata dalla società di promotion e management Opi Since 82, che si terrà sabato 3 maggio 2024 al Palaoreto di Palermo, protagonisti i pugili Armando Casamonica e Gianluca Picardi, che combatteranno per conquistare la cintura di campione italiano dei pesi superleggeri, categoria al limite dei 63.5 chilogrammi.

Un grande ritorno del pugilato professionistico nel capoluogo siciliano e per l’intera Isola: a Palermo, infatti, non si disputava un incontro valido per il titolo italiano da oltre cinque anni. Per l’occasione, verrà allestito un vero e proprio show, che unirà spettacolo e sport. Sono previsti un dj set e live open act per arricchire lo spirito agonistico.

L’evento, che gode del patrocinio dell’Assessorato allo Sport e Turismo del Comune di Palermo, è approdato nel capoluogo siciliano grazie alla collaborazione tra Opi Since 82 della famiglia Cherchi, la società Sices Cdia di Salvo Scalici e il produttore cinematografico Christian Vitale, un triumvirato che riporta la nobile arte nella città siciliana.

Opi Since 82 è la società italiana leader nella promozione e nel management del pugilato professionistico, con oltre 40 anni di esperienza in un business complesso e che può vantare su un vasto palmarès di pugili campioni del Mondo e d’Europa nel corso della sua storia, tra i quali Stefano Zoff, Giovanni Parisi, Vincenzo Nardiello, Christian Sanavia, Giacobbe Fragomeni, Michele Piccirillo e tanti altri.

Palermo, il programma della Opi Fight Night

Nella Opi Fight Night di Palermo, oltre al main event tra Casamonica e Picardi, è certa la presenza sul ring della pugile Gloria Peritore e del palermitano Alex Innusa. Peritore, già campionessa mondiale di kickboxing e attualmente pugile professionista, impegnata anche nel sociale con la sua associazione The Shadow Project, che diffonde i valori degli sport da combattimento e combatte per l’empowerment femminile e dei soggetti meno tutelati.

“Siamo orgogliosi di riportare la boxe professionistica a Palermo, un territorio meraviglioso che ha dato i natali a tanti campioni italiani. Crediamo che la nostra Opi Fight Night sia uno spettacolo in termini agonistici ma anche di esperienza media per lo spettatore, perché la nobile arte del pugilato sa catturare il cuore di chiunque si approcci a questo sport grazie al carisma degli atleti che salgono tra le sedici corde. Ringraziamo il Comune di Palermo e i partner che ci stanno sostenendo in questa grande serata. Presto annunceremo la fight card completa”, commenta Alessandro Cherchi di Opi Since 82.

Nelle prossime settimane verranno diramate ulteriori notizie circa la card completa dei combattimenti, la diretta TV della manifestazione e le informazioni sull’acquisto dei biglietti.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI