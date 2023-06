Laboratorio sulla sostenibilità economica dei progetti di Startup imprenditoriale

PALERMO – Il prossimo 6 giugno a partire dalle ore 9, nel Dipartimento Seas (Edificio 13 – Aula 5) dell’Università di Palermo, si svolgerà il laboratorio sulla sostenibilità economica di un progetto di startup imprenditoriale, nell’ambito del protocollo di collaborazione tra UniCredit e l’Ateneo palermitano finalizzato a facilitare l’incontro tra la formazione e il mondo del lavoro.

La lezione-laboratorio, cui parteciperanno gli studenti del corso di Strategie e politiche aziendali del professor Marcantonio Ruisi della laurea magistrale in Scienze economico-aziendali del Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche (Seas) di Palermo, prevede gli interventi di Riccardo Del Bianco, Fabio Luparello e Anna Sferrazza di UniCredit.

“Nell’edizione 2023 di Unicredit Start Lab – ha dichiarato Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit – l’iniziativa nata per sostenere i giovani imprenditori, l’innovazione e le nuove tecnologie, dalla Sicilia sono pervenuti 49 business plan, con una crescita del 36% rispetto al dato dell’edizione 2022. Il 63% di questi progetti è stato presentato da under 35, un dato superiore alla media Italia che testimonia l’approccio all’autoimprenditorialità dei nostri giovani. In Sicilia, contiamo oltre 715 startup, un numero che testimonia il grande fermento che contraddistingue questo territorio. UniCredit è fortemente impegnata a fare sistema sul fronte dell’innovazione e del sostegno alla nuova imprenditoria; un dato su tutti: in Sicilia il 25% delle startup e imprese innovative è nostra cliente”.

“In linea con la vision del Rettorato del professor Midiri – ha commentato Marcantonio Ruisi dell’Università di Palermo – il Corso di Strategie e politiche aziendali mira ad avvicinare la formazione universitaria ai reali fabbisogni del mondo del lavoro; specificamente, a trasferire agli studenti sia elementi concettuali che strumenti operativi volti a definire ed implementare fattive strategie aziendali, ovvero a predisporre un concreto piano di fattibilità imprenditoriale che possa supportare il lancio di una startup. UniCredit da anni con questo affiancamento partecipa attivamente allo sviluppo delle competenze e abilità manageriali ed imprenditoriali dei nostri ragazzi”.