Ladri in azione in concessionaria d’auto nell’Agrigentino, rubati soldi e una Bmw

Al via le indagini per risalire all'identità dei ladri, anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona

Furto all’interno di una concessionaria di auto a Favara, in provincia di Agrigento. Alcuni ignoti malviventi sono riusciti ad entrare nella struttura dopo aver forzato la porta di ingresso. I ladri hanno portato via denaro per circa 2mila euro e una Bmw usata.

L’intervento dei carabinieri

Il proprietario della concessionaria, scoperto il furto, ha allertato i carabinieri della compagnia di Agrigento per poi presentare la denuncia a carico di ignoti. Al via le indagini per risalire all’identità dei ladri, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.