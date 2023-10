Raid vandalico in concessionaria d’auto a Licata: rubati 12 pneumatici e danneggiate 6 auto

Al via le indagini per risalire agli autori del raid, anche con l'aiuto delle immagini delle telecamere di videosorveglianza

Vandali in azione in una concessionaria di auto a Licata. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alcuni malviventi hanno fatto irruzione nel salone lungo la stradale 115 e, dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno messo a soqquadro le stanze, aperto gli armadi e rovistato nei cassetti.

L’intervento dei carabinieri

In cerca di denaro, i ladri hanno rubato solo una dozzina di 12 pneumatici e danneggiato sei automobili. Il titolare della concessionaria ha scoperto il raid e allertato prontamente i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Licata. Al via le indagini per risalire agli autori del raid, anche con l’aiuto delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.