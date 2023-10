Raid vandalico in stazione idrica a Marsala, danni ingenti

"Siamo fortemente amareggiati per quello che è accaduto, non credevamo si potesse arrivare a tanto", dice il sindaco Massimo Grillo

Raid vandalico la scorsa notte a Marsala (Trapani) alla stazione idrica di San Silvestro, da cui viene convogliata l’acqua potabile in tutto il comprensorio nord e, in particolare, nelle zone di via Salemi, via Trapani e della litoranea che conduce a Birgi. I danni sono ingenti e serviranno diversi giorni per rimettere tutto in ordine con un conseguente black out idrico.

Il sindaco Grillo: “Siamo fortemente amareggiati”

“Siamo fortemente amareggiati per quello che è accaduto, non credevamo si potesse arrivare a tanto – dicono il sindaco Massimo Grillo e l’assessore del ramo Ivan Gerardi -. Pur di far razzia di qualche cavo e di alcuni quadri elettrici i malfattori, che hanno agito nottetempo, hanno tranciato e portato via cavi di rame, divelto quadri elettrici, interruttori e altro materiale mettendo fuori uso l’intera centrale. Da parte nostra non stiamo perdendo tempo e abbiamo già dato mandato ai tecnici del servizio idrico integrato di avviare le dovute riparazioni, che non saranno semplici visto che parte del materiale trafugato e, quindi, da reinstallare non è reperibile in zona e dovrà essere commissionato fuori città”.

Servizio alternativo di approvvigionamento idrico

L’Amministrazione comunale ha predisposto un servizio alternativo di approvvigionamento idrico a mezzo autobotte, con cui assicurare l’acqua dapprima alle comunità (ospedale, scuole, case di cura e riposo). “Ci dispiace tanto per quanto è accaduto e soprattutto per i disagi che questo ennesimo atto vandalico arrecherà a una consistente parte della nostra popolazione – dice il primo cittadino -. Sia bene inteso (e lo ribadiamo) che ci prodigheremo per sollecitare al massimo la riattivazione dell’impianto dando anche una corsia preferenziale a questi lavori”. Stamani prima dell’avvio delle operazioni di ripristino della struttura la Polizia di Stato ha effettuato un sopralluogo e ha avviato un’indagine finalizzata a individuare gli autori del raid vandalico.