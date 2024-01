Lamborghini, tanta fiducia per il 2024. Pioggia di ordini, in arrivo assunzioni

Prevista nel 2028 la presentazione della nuova Lanzador, la prima full electric

Chiuso il 2023 “nel migliore dei modi” con consegne che hanno superato per la prima volta le 10mila vetture, Lamborghini guarda con ottimismo anche al 2024 grazie a un portafoglio ordini che copre 24 mesi, 30 mesi per la plug-in Revuelto, e al debutto delle nuove Urus e Huracàn (in attesa di conoscerne il nome) in versione plug-in, come indicato nel piano per l’elettrificazione Cor Tauri.

Lamborghini ha in programma 500 assunzioni

Per far fronte alla produzione dei nuovi modelli, Lamborghini ha in programma 500 assunzioni nei prossimi due anni e mezzo e l’ampliamento dello stabilimento di Sant’Agata Bolognese. “Difficile fare previsioni per il 2024 a causa delle molte incertezze, ma non vediamo impatti negativi sulle vendite. Saremo i primi nel segmento ad offrire una gamma interamente elettrificata. Il portafoglio ordini sta andando bene, non ci sono segnali di debolezza. Nessuno si aspettava una tale resilienza del mercato e del nostro brand in questo contesto difficile”, ha detto il presidente e Ceo, Stephan Winkelmann, durante un incontro con la stampa.

Quanto alle assunzioni, Lamborghini punta ad arrivare a 3mila addetti (erano 600 quanto è arrivato Winkelmann nel 2005) inserendo 500 nuove figure entro metà 2026 fra operai, ingegneri con competenze su digitale ed elettrico, fisici e chimici. “Vogliamo mantenere produzione e sviluppo in Italia: per questo faremo 500 assunzioni e amplieremo lo stabilimento. La Lanzador (la prima full electric), sarà prodotta a Sant’Agata”. Riguardo la Lanzador, la presentazione è confermata nel 2028, con le prime consegne l’anno successivo. “Con la Revuelto abbiamo capito che i clienti accettano l’elettrificazione. Con la Lanzador faremo dei clinic per valutare il gradimento del full electric, ma posso anticipare che grazie all’elettronica e al software è possibile offrire performance e piacere di guida anche superiori al termico”.

In generale sulla transizione all’elettrico, Winkelmann ha auspicato “norme chiare e uniformi perché lo sviluppo e la produzione di motori termici ed elettrici insieme non si può protrarre oltre un certo periodo”. Lamborghini è disponibile a valutare l’impiego di e-fuel per alimentare motori termici oltre il 2036 (data di messa al bando in Ue per i brandi premium di nicchia) “ma dipenderà da disponibilità e costi”. A livello di aree geografiche, sono attese tutte in crescita (Emea, Asia-Pacifico e le Americhe, con gli Usa primo mercato). La Cina con Hong Kong resterà fanalino di coda: nel 2023 le consegne sono state pari a 845 unità, meno delle 961 consegnate in Germania, primo mercato Ue.

“Ci aspettiamo una crescita in Cina nel medio periodo, ma non nei prossimi due anni: pesano l’alta tassazione e il calo del nostro segmento di mercato. Fra le ragioni, la tipologia di infotainment che i clienti cinesi cercano a bordo e che oggi noi ancora non offriamo”. Nel 2024 Lamborghini debutterà con la Sc63 Lmdh V8 ibrida nel mondiale endurance Wec e alla 24 Ore di Le Mans e nel campionato Imsa negli Usa. “Vogliamo avere visibilità a livello globale. Sappiamo che il debutto nelle competizioni è sempre difficile, ma abbiamo fiducia nelle nostre capacità”.