Lampedusa, 300 migranti in hotspot: oltre 200 via su nave Dattilo

La nave della Guardia costiera farà rotta ad Augusta

Proseguono i trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa. In 232 sono stati imbarcati sulla nave Dattilo, a bordo della quale si trovavano altri 114 migranti soccorsi in operazioni Sar al largo dell’isola. La nave della Guardia costiera farà rotta ad Augusta.

Due migranti in ospedale

Per due migranti, tra cui una donna incinta, è stato necessario il trasferimento nel Poliambulatorio della più grande delle Pelagie. Nella struttura di contrada Imbriacola restano circa 300 ospiti. Ieri tra la mattina e la sera, su disposizione della Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale, in 358 hanno lasciato l’isola a bordo del traghetto di linea diretto a Porto Empedocle. Per oggi non sono previsti, al momento, altri trasferimenti.