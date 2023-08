Lampedusa, preoccupazione per un barchino finito sugli scogli: soccorsi difficili per il maltempo

Trenta Migranti bloccati da questa notte sugli scogli tra la vita e la morte. Una notte difficile per i 30 migranti naufragati sugli scogli a Lampedusa

Trenta Migranti bloccati da questa notte sugli scogli tra la vita e la morte. Una notte difficile per i 30 migranti naufragati sugli scogli a Lampedusa.

Si tratterebbe di un barchino rimasto incagliato sugli scogli zona Ponente (vallone dell’acqua), una zona caratterizzata da una scogliera alta decine di metri. Le motovedette Sar della Guardia di finanza e della Guardia costiera hanno tentato più volte di avvicinarsi alla scogliera e il recupero delle persone, ma le operazioni di salvataggio sono impossibilitate a causa del forte maltempo e del vento di maestrale che da qualche ora sta investendo Lampedusa. Nonostante il forte mare mosso tutte le unità Sar di salvataggio sono a largo delle coste impegnate in altri salvataggi.

Il parto dopo lo sbarco

Il suo è stato il ventiseiesimo sbarco di una giornata intensa a Lampedusa. Annie (il nome è di fantasia, ndr), 32 anni della Costa D’Avorio, al nono mese di gravidanza ha viaggiato con altre 40 persone in un barchino. I medici dell’Asp di Palermo, che al molo Favaloro si occupano del triage di tutti i migranti che sbarcano sull’isola, hanno subito disposto il trasferimento al Poliambulatorio di Contrada Grecale dove, poco prima di mezzanotte, la donna ha messo alla luce un bambino di 2,8 Kg. Mamma e figlio (al quale è stato dato il nome Eli), godono di ottima salute. “Diamo il benvenuto al piccolo ed un forte abbraccio alla Signora – ha detto il Commissario straordinario dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – a tutto il personale del Poliambulatorio, che quotidianamente e con grande professionalità assiste, la popolazione residente, i tanti turisti ed i migranti che sbarcano a Lampedusa, va il sentito ringraziamento per il lavoro che svolgono con dedizione”.

È stato il team guidato dal ginecologo dell’Asp di Palermo, Ugo Polizzotti, ad assistere la donna al parto nella saletta chirurgica al primo piano del Poliambulatorio. A coadiuvare lo specialista, il pediatra, Giacomo Marchese; il chirurgo Domenico Capizzi; il cardiologo Nicola La Manna, le rianimatrici Angela Sferruzza e Daniela Palma; i medici di Guardia Medica Maria Ylenia Di Paola e Alberto Spataro; il medico della Guardia Turistica Roberta Xafis e l’infermiere Franco Galletto. “Abbiamo utilizzato la saletta chirurgica che avevamo attrezzato con kit sterili e kit da parto per un eventuale parto precipitoso e non trasferibile- ha spiegato il Direttore del Dipartimento Salute della Famiglia dell’Asp di Palermo, Giuseppe Canzone, che ha coordinato l’attività – la donna, alla sua terza gravidanza, era alla 40^ settimana di gestazione e, ormai, in pieno travaglio. Si è reso necessario farla partorire al poliambulatorio dove l’equipe è intervenuta con grande professionalità. E’ un evento straordinario e proprio per questi eventi ci eravamo preparati attrezzando la struttura, già dotata del materiale necessario, di un lettino chirurgico con divaricatore e, tra l’altro, di un ecografo di ultima generazione dedicato all’attività ostetrico-ginecologica”.

Foto d’archivio