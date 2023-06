Lampedusa, prima nidificazione tartarughe marine caretta caretta

Azioni che rientrano nel programma di monitoraggio della riproduzione del rettile.

C’è gioia per quanto accaduto in nottata sulla Spiaggia dell’Isola dei Conigli: la prima nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta della stagione 2023 è stata accertata dal personale della Riserva Naturale Isola di Lampedusa, istituita dalla Regione Siciliana e affidata in gestione a Legambiente Sicilia.

Schiusa tra 2 mesi

A recintare e segnalare il nido hanno provveduto gli operatori di Legambiente, al fine di proteggerlo sino alla schiusa che avverrà tra circa 2 mesi. Azioni che rientrano nel programma di monitoraggio della riproduzione della tartaruga marina a Lampedusa.