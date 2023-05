Lampedusa, sbarchi migranti e salvataggi: c’è anche un disperso

Gli sbarchi sull`isola si sono susseguiti per tutta la notte

Sbarchi a raffica, soccorsi e un nuovo barchino affondato in acque Sar maltesi a 42 miglia da Lampedusa. Dopo alcuni giorni di tregua per via del maltempo, l`isola delle Pelagie è stata nuovamente presa d`assalto. Un barchino di circa sette metri è affondato, 37 le persone salvate dalla Guardia Costiera, un migrante invece risulta disperso come raccontato dai testimoni che sono stati fatti sbarcare presso il molo Favaloro.

I superstiti – originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d`Avorio, Guinea, Sudan e Isole Comore – hanno riferito di essere partiti da Sfax, in Tunisia, alle ore 23 di giovedì e di aver pagato 2 mila dinari tunisini. Gli sbarchi sull`isola si sono susseguiti per tutta la notte, sono arrivati complessivamente 380 persone che sono state accompagnate al centro d`accoglienza di contrada Imbriacola.