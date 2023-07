Lampedusa, sbarchi senza tregua: 358 migranti sull’isola

A bordo degli otto barchini intercettati viaggiavano da un minimo di 15 a un massimo di 58 migranti. Tra loro anche 57 donne e 32 minori

Non c’è tregua a Lampedusa, dove per tutta la notte sono proseguiti gli sbarchi. In poche ore a partire dalla mezzanotte gli uomini della Guardia costiera e della Guardia di finanza hanno sbarcato 358 persone. Si aggiungono a 1.100 arrivati ieri.

Intercettati otto barchini

A bordo degli otto barchini intercettati viaggiavano da un minimo di 15 a un massimo di 58 migranti. Tra loro anche 57 donne e 32 minori.

Condotti nell’hotspot

Dopo un primo triage sanitario sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola dove, nonostante i trasferimenti massicci disposti dalla Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale, restano circa 2mila ospiti a fronte di una capienza di 400 posti. In 696 sono stati imbarcati nella notte a bordo della nave militare Cassiopea diretta a Reggio Calabria.