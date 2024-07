Lavorare poche ore da remoto e guadagnare oltre 800 euro al mese ? Si può: ecco come

La posizione richiesta è quella di Internet Rater, per la quale è richiesto un impegno che può andare dalle 10 alle 20 ore settimanali

E’ possibile lavorare per poche ore al giorno arrivando a guadagnare oltre 900 euro al mese? Sì, nessuna invenzione. La particolare offerta è stata pubblicata dal portale Indeed e riferisce alla rinomata azienda Welocalize impiegata sul mercato mondiale e specializzata nella gestione dei dati e nella traduzione. La posizione richiesta è quella di Internet Rater, per la quale è richiesto un impegno che a seconda delle necessità va dalle 10 alle 20 ore settimanali. Vediamo nel dettaglio di cosa dovrà occuparsi questo professionista e quali sono i requisiti richiesti (oltre al guadagno offerto).

Cosa fa l’Internet Rater

Welocalize è un’azienda che ha contribuito a importanti progetti tecnologici a livello mondiale, dalla localizzazione dei dati alla traduzione, fino all’intelligenza artificiale generativa e al deep learning. La mission aziendale è servire con dedizione i propri clienti, dipendenti e gli utenti finali dei progetti su cui lavora, offrendo soluzioni innovative e di alta qualità.

A tal proposito, al fine di incrementare il proprio organico è stata avviata una selezione per il ruolo di Internet rater, con il candidato che sarà coinvolto nella revisione e valutazione degli annunci pubblicitari online, contribuendo a migliorarne la rilevanza per gli utenti finali.

Il compito principale consiste nel giudicare la qualità degli annunci in base alle parole chiave fornite, sia in italiano che in inglese. Questo ruolo è particolarmente adatto a chi utilizza frequentemente internet e i principali motori di ricerca e a chi ama ricercare argomenti online.

I requisiti



Come avrete intuito dall’analisi del ruolo, tra i requisiti richiesti c’è una buona comprensione dell’inglese. A questa competenza si aggiunge il possesso dei seguenti requisiti:

fluente conoscenza dell’italiano scritto e parlato;

solida conoscenza della cultura popolare italiana;

avere un PC sufficientemente performante e una connessione Internet stabile.

Inoltre, dal momento che la quantità di dati da analizzare può variare settimanalmente, è richiesta una certa flessibilità nell’organizzazione del lavoro.

Chi può candidarsi

Ma attenzione: per poter concorrere all’offerta di lavoro in oggetto bisogna essere titolari di una Partita Iva. Non è quindi prevista l’assunzione come lavoratore subordinato, piuttosto rappresenta una valida opportunità per chi lavora come autonomo ed è alla ricerca di nuovi clienti così da incrementare il proprio fatturato. Il progetto, che inizierà il prima possibile, ha una durata prevista di 12 mesi, con possibilità di estensione per chi si contraddistingue per il rendimento. Il processo di assunzione, che può richiedere fino a 14 giorni, prevede diversi passaggi: si parte con candidatura, la quale verrà valutata tanto da Welocalize quanto dal cliente.

