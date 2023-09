Lavoro, A2A cerca personale: ecco i profili richiesti e come candidarsi

L'azienda, tra le principali in Italia nel campo dell’energia e dei servizi ambientali, è alla ricerca di alcune figure professionali

Nuove opportunità di lavoro da A2A. L’azienda, tra le principali in Italia nel campo dell’energia e dei servizi ambientali, è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire in tutto il territorio nazionale. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte per poter lavorare in A2A. Eccone alcune: Esperti nel settore idrico, Esperti ambientali, Tecnici specializzati nel settore energetico, Ingegneri energetici, Operatori e operatrici call center, addetto/a esercizio impianti termovalorizzazione. E’ possibile inviare la candidatura spontanea.

Come inviare la domanda

Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte presente sul portale dell’Azienda e visualizzare l’offerta di lavoro e candidarsi online.

Il Gruppo A2A

A2A S.p.A. è una società multiservizi italiana che opera nei settori ambiente, energia, calore, reti e tecnologie per le città intelligenti. È attiva nella produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica (seconda in Italia per capacità installata), gas, gestione rifiuti, nei servizi ambientali e nello sviluppo di prodotti e nei servizi per l’efficienza energetica, l’economia circolare, la mobilità elettrica e le città intelligenti.