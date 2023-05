Lavoro, nuove opportunità da Alpitour: ecco le posizioni aperte

Ecco le figure richieste, i requisiti e come inviare la domanda

Alpitour, azienda leader nel mondo dei viaggi, cerca personale da inserire in organico anche in vista della stagione estiva. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati. I requisiti variano in base al ruolo indicato.

I profili richiesti

Sono numerosi i profili ricercati da Alpitour per lavorare nel mondo del turismo. Eccone alcuni: ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE HR – CATEGORIE PROTETTE, ADDETTO/A BOOKING INCOMING, ADDETTO/A TESORERIA, INTEGRATION ANALYST, JUNIOR BUSINESS PROCESS SPECIALIST, SECURITY MANAGER, BAR MANAGER, CHEF CAPO PARTITA, CHEX EXECUTIVE, COMMIS DI BAR. E’ possibile inoltrare la candidatura spontanea.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Alpitour

Il Gruppo Alpitour opera nel settore turistico da decenni e offre principalmente assistenza e servizi per l’acquisto di biglietti. Sono oltre 1.120 i dipendenti con oltre settenta aziende nello stesso comparto.