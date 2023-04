Lavoro, Booking.com cerca personale: ecco dove e come candidarsi

Ecco le opportunità, le sedi e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro con Booking.com. La società di e-commerce di viaggi è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nelle varie sedi sparse su tutto il territorio italiano e anche in alcune capitali europee. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati.

I profili richiesti

Numerosi sono i profili che l’azienda cerca in Italia e anche in alcune sedi all’estero. Tra le figure in evidenza ci sono: Account Executive, Market Team Manager, Partner, Service Coordinator.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Booking.com

Booking.com è un’agenzia di viaggi online olandese per la prenotazione di alloggi e una consociata di Booking Holdings. Ha sede ad Amsterdam. Il sito web propone oltre 28 milioni di strutture alberghiere ed è disponibile in 43 lingue.