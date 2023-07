Bonus Agenzie Viaggio e Tour Operator al via, requisiti e come richiederlo

Pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il decreto relativo al Bonus Agenzie Viaggio e Tour Operator. Tutte le informazioni.

Sul sito del Ministero del Turismo è stato pubblicato il decreto ministeriale del 28 giugno 2023 le disposizioni applicative che riguardano le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse contenute nel Bonus agenzie di viaggio e i tour operator.

Bonus Agenzie Viaggio e Tour Operator, come fare domanda

Così come contenuto all’interno del decreto, la presentazione delle domande verrà gestita attraverso la piattaforma informatica che dovrà essere lanciata entro 30 giorni dalla data di registrazione dello stesso decreto.

Sarà il Ministero del Turismo a realizzare un avviso con il collegamento che permetterà ai richiedenti di prendere visione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande connesse al Bonus.

Bonus Agenzie Viaggio e Tour Operator, beneficiari

Complessivamente, il Ministero del Turismo mette a disposizione fino a 39 milioni di euro per il sostegno. Vengono riconosciuti come beneficiari quelle agenzie di viaggio e tour operator che svolgono la loro attività d’impresa primaria o prevalente identificata con i codici ATECO 79.1, 79.11 o 79.12.

I requisiti richiesti

Per poter accedere al Bonus, i soggetti richiedenti devono essere in possesso di determinati requisiti. Tra questi, figurano l’iscrizione al Registro delle Imprese con i codici ATECO precedentemente elencati, essere un’impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso, avere sede legale in Italia, essere in regola con gli obblighi di materia previdenziale, fiscale e assicurativa e non essere stati interessati da sanzioni interdittive.

Per conoscere tutte le informazioni e visionare l’elenco completo dei requisiti al fine della presentazione della domanda, è possibile consultare il testo del decreto pubblicato sul portale web del Ministero del Turismo.