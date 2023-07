Lavoro: con progetto DigitHer corsi gratuiti per giovani donne in ambito digital

ROMA – Si chiama ‘DigitHer – Tra competenze ed empowerment, il futuro delle donne è digitale’ ed è tra i progetti selezionati dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale nell’ambito del Bando Futura, con l’obiettivo di accrescere le competenze digitali delle donne e garantire loro migliori opportunità di accesso e crescita nel mondo del lavoro. Il progetto di Valore D e Generation Italy intende formare 150 giovani donne disoccupate (o occupate in una condizione lavorativa non soddisfacente) tra i 18-34 anni, provenienti da tutta Italia, su professioni digitali e accompagnarle nella fase di inserimento lavorativo.

Nonostante rappresentino oltre la metà dei laureati in Italia, infatti, le donne che nel 2021 hanno conseguito una laurea in materie Stem sono solo il 19% contro il 40% degli uomini e, considerando le sole lauree in informatica, la percentuale è del 15%. Una delle principali cause della bassa partecipazione del genere femminile nel settore Ict è la sfiducia generata dalla società e dal sistema educativo.

Per accedere ai corsi non sono richieste né competenze pregresse, né titoli di studio o esperienze professionali: basterà iscriversi sul sito di Generation Italy e sostenere un breve test online su abilità logico-analitiche, cui seguirà un colloquio individuale a verifica della motivazione e del potenziale. La partenza della prima classe – dedicata al percorso di Data Engineer – è prevista per il 10 luglio, cui seguirà una seconda classe il 2 ottobre. Il percorso per Junior Java Developer partirà con la prima classe il 25 settembre.