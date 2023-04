Lavoro, Deichmann cerca personale in Sicilia: ecco dove e come candidarsi

Ecco i profili richiesti, le sedi e come inviare la domanda

Nuove opportunità di lavoro da Deichmann. La catena di negozi di calzature è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nei punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale. Tra le sedi che richiedono personale anche Palermo e Catania.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte per lavorare in Deichmann. Eccone alcune: Allievi shop manager, Assistenti shop manager e Addetti alle vendite. I contratti che saranno applicati saranno sia part time che full time. I requisiti variano in base al ruolo scelto.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Deichmann

Il Gruppo Deichmann è leader del mercato europeo nel commercio al dettaglio delle calzature. E’ presente in 23 Paesi euripei e negli Usa con 3.170 punti vendita tra cui 1.63 solo in Germania. In Italia Deichmann vende le proprie calzature in 71 filiali (al 31 dicembre 2020) e tramite l’eShop. Qui vengono vendute ogni anno circa 3,5 milioni di paia di scarpe. In Italia l’azienda conta circa 600 dipendenti.