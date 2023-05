Lavoro: M5S, taglio cuneo si sgretola sotto peso bugie governo

A fare due conti sul dl lavoro ed il taglio del cuneo fiscale è una nota dei componenti M5S delle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

“Le più recenti simulazioni apparse sulla stampa specializzata sgretolano definitivamente la bufala governativa del taglio del cuneo fiscale da 100 euro in più in busta paga. Tabelle alla mano, l’ultimo, irrisorio, inconsistente taglio del cuneo approvato nel recente ‘Dl precariato’, porta in dote dai 24 ai 60 euro in più al mese per soli sei mesi. Spalmati su tutte le mensilità 2023, significa dagli 11 ai 27 euro in più al mese: cifre che verranno letteralmente divorate dall’aumento delle bollette del gas, scriteriatamente prodotto dalla decisione politica del Governo di cancellare gli sconti, e dall’impennata delle rate dei mutui, innescata dall’aumento dei tassi da parte della Bce.” A fare due conti sul dl lavoro ed il taglio del cuneo fiscale è una nota dei componenti M5S delle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

“Di fronte a tutto questo abbiamo un Governo che, rispolverando fallimentari strumenti economici ultraliberisti, ha posto come obiettivo nel Def quello della ‘moderazione salariale’, per evitare pericoli di ‘spirali prezzi-salari’. Pericoli inesistenti, visto che l’Italia, come certificato da Eurostat, è il penultimo Paese europeo per recupero dell’inflazione, con catastrofica caduta dei salari reali”, prosegue la nota.

“Il M5S torna a ripetere per l’ennesima volta: servono subito un salario minimo, un aumento concreto degli stipendi, non la televendita dell’impalpabile taglio del cuneo) e una tassazione degli extraprofitti per recuperare risorse laddove ci sono e laddove si sono approfondite diseguaglianze sempre più marcate”, concludono gli esponenti pentastellati.