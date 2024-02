Lavoro a bordo delle navi: opportunità tra viaggi, retribuzioni competitive e prospettive di crescita

Il Crew Manager del Gruppo Grimaldi, Roberto Colicchio, spiega perché quelle del mare sono ottime carriere

Una formazione sempre attenta alle esigenze dell’utenza per offrire massima professionalità e servizi ottimali. Questa la mission del Gruppo Grimaldi, che continua a selezionare e formare personale per mantenere sempre alti i propri standard. E garantisce a molti giovani la possibilità di intraprendere una carriera del mare ricca di soddisfazioni professionali.

Tante le opportunità e le prospettive raccontate al QdS dal Comandante Roberto Colicchio, Crew Manager per le navi ro-pax (merci e passeggeri) del Gruppo Grimaldi.

Perché oggi un giovane diplomato dovrebbe scegliere la carriera del mare?

“Viviamo in un’epoca in cui la società sta cambiando e con essa il mondo del lavoro. Alcune professioni stanno ricoprendo ruoli sempre più di rilievo, mentre altre stanno pian piano scomparendo. Il lavoro marittimo a oggi offre un ventaglio di opportunità vario e importante. Il settore dello shipping è fondamentale per i collegamenti nel mondo, possiamo di conseguenza affermare che scegliere le professioni del mare è un investimento su sé stessi che garantisce una stabilità economica e lavorativa che attualmente sulla terra ferma è difficile ottenere. È inoltre un’opportunità per viaggiare, conoscere diverse culture e integrarsi in contesti che non si troverebbero facilmente in altre realtà. Punto di riflessione importante è l’organizzazione della vita lavorativa. Terminato l’imbarco, consente di modulare periodi medio-lunghi di riposo”.

Eppure non sono ancora abbastanza i giovani che scelgono le professioni del mare. In che modo si convincono a venire a bordo?

“Il Gruppo Grimaldi ha intrapreso un’attività di pubblicizzazione e promozione di tutte quelle che sono le figure professionali inerenti al settore marittimo. Sensibilizziamo studenti, ma non solo, verso le qualifiche iniziali ma soprattutto verso quelle che sono le prospettive di crescita e quindi l’avanzamento di carriera che i lavori di bordo permettono. Non a caso diciamo ‘non solo studenti’: negli ultimi anni abbiamo inserito in azienda diverse persone che svolgevano la loro attività lavorativa a terra (baristi, carpentieri, addetti alle pulizie, lavapiatti, cuochi, elettricisti, idraulici, ecc…) che ora operano a bordo senza aver dovuto abbandonare il proprio campo di esperienza o le proprie inclinazioni”.

Che cosa offre il Gruppo Grimaldi?

“La nostra è un’azienda che pone al centro la soddisfazione del cliente, la sostenibilità ambientale e l’innovazione, contribuendo anche alla crescita professionale dei suoi dipendenti in un contesto estremamente dinamico e accogliente e a condizioni economiche particolarmente favorevoli, perché – possiamo dirlo – gli stipendi di bordo si differenziano notevolmente da quelli di terra. Fin dal primo contratto la nostra azienda offre uno stipendio pieno, regolamentato dal Contratto collettivo nazionale del lavoro in aggiunta a integrazioni aziendali. Il successo di ogni azienda non può prescindere dalla professionalità, dalla motivazione e dal senso di appartenenza delle risorse che ne fanno parte, ragion per cui Grimaldi mette a disposizione, attraverso il suo personale più esperto, sia corsi di formazione interni per il personale al primo impiego, sia corsi di perfezionamento nelle proprie mansioni. Grimaldi offre inoltre ai candidati, durante i Recruiting days in tutta Italia, la possibilità di incontrare il proprio ufficio recruiting per fare un colloquio ed essere eventualmente selezionati”.

Recruiting days, prossimo appuntamento a Palermo il 22 febbraio sulla Cruise Ausonia

Proseguono i Recruiting days del Gruppo Grimaldi per la ricerca di personale di bordo per tutte le sezioni – hotel, macchina e coperta – da inserire nei propri equipaggi altamente qualificati.

La compagnia armatoriale partenopea possiede e gestisce una flotta in costante crescita e impiega le sue navi su servizi regolari dedicati al trasporto di merci e passeggeri, attivi dodici mesi all’anno. Essere parte degli equipaggi Grimaldi rappresenta un’importante occasione: il Gruppo, da sempre attento alle proprie risorse umane di mare, si impegna a premiare quelle più meritevoli, offrendo loro concrete opportunità di crescita professionale a bordo di unità fra le più tecnologicamente avanzate e rispettose dell’ambiente al mondo.

Tante le posizioni aperte a bordo delle navi

Il calendario dei Recruiting days del Gruppo è sempre più ricco e in continuo aggiornamento: dopo il successo degli appuntamenti autunnali in Sicilia, Lazio, Campania, Puglia, Sardegna, Veneto e Toscana, il Gruppo è alla ricerca di nuovi candidati per un ventaglio ancora più ampio di posizioni, che includono, oltre a quelle già aperte negli scorsi mesi, anche le seguenti nuove qualifiche: addetti alle pulizie per le sezioni hotel e cucina, giovanotti elettricisti, ottonai (idraulici di bordo), carpentieri (addetti alla riparazione di strutture in legno, ferro e suppellettili). Il 2023 si è chiuso con gli appuntamenti di Napoli (13 dicembre) e Palermo (14 dicembre) e in questo nuovo anno sono già previste nuove date in tutta Italia. La Sicilia, per esempio, sarà nuovamente protagonista il prossimo 22 febbraio, ancora una volta a Palermo, con un appuntamento a bordo della nave Cruise Ausonia.

Dettagli e aggiornamenti su tutti gli altri incontri in programma saranno pubblicati regolarmente sulle pagine LinkedIn e Instagram della Compagnia e sul gruppo Facebook dedicato alle opportunità di lavoro a bordo delle navi Grimaldi.

Per partecipare ai Recruiting days, è possibile presentare la propria candidatura accedendo al portale “Lavora Con Noi” del Gruppo Grimaldi e selezionando le sezioni dedicate al personale di bordo. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo crew@grimaldi.napoli.it.

Le selezioni sono aperte anche a chi non ha ancora completato i corsi STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers): a quanti dimostreranno di avere le giuste qualità, il Gruppo Grimaldi offrirà supporto per l’ottenimento dei documenti necessari all’imbarco.

Condizioni sempre migliori per chi opera nel comparto

Da anni il Gruppo Grimaldi rappresenta un interlocutore strategico per numerosi enti di formazione in Italia. Un partenariato che rappresenta il trait d’union fra un segmento formativo capace di proiettarsi nel mondo del lavoro per formare professionisti di alto profilo e un operatore leader nel settore marittimo che da sempre accoglie e valorizza talento, innovazione e know-how.

L’obiettivo del Gruppo e degli Istituti partner sparsi in tutta Italia è lavorare con la convinzione di poter sviluppare prospettive, raggiungere obiettivi, stimolare e soddisfare giuste ambizioni, garantendo a molti ragazzi e ragazze la realizzazione di un progetto di vita per non smettere di sognare e di credere in un futuro di successo da realizzare nella propria terra.

In questa importantissima rete nazionale rientra anche un’eccellenza tutta siciliana, ovvero la Fondazione ITS (Istituto Tecnico Superiore) di Catania, denominata anche Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile. Sono numerosi gli studenti assunti finora dal Gruppo Grimaldi al termine del loro percorso di studi. Oggi, con la compagnia napoletana, sono imbarcati su navi che servono varie rotte sia intercontinentali che europee e nazionali, spendendo la formazione ricevuta a Catania e perfezionandola attraverso l’esperienza che solo il mondo del lavoro può dare.

Un mondo del lavoro che è alla costante ricerca di figure professionali specifiche. Nonostante, infatti, un sistema di formazione altamente collaudato, il settore marittimo continua a soffrire una carenza di professionisti. Lo ha sottolineato spesso anche Emanuele Grimaldi, presidente dell’International Chamber of Shipping nonché AD del Gruppo Grimaldi: “Non è un mestiere sexy. Vanno migliorate ulteriormente le condizioni di vita, dobbiamo far capire che sono mestieri ben pagati che permettono anche una bella carriera”.

Il presidente dell’International Chamber of Shipping ritiene che, per far fronte alla carenza di personale marittimo, sia necessario far sapere che sono settori dove si guadagnano stipendi interessanti e si può far carriera. Contemporaneamente, occorre migliorare le condizioni di vita di chi lavora nel settore: “Devono poter vedere la partita della squadra del cuore anche in alto mare. Poter parlare agevolmente con le loro famiglie”.

Dello stesso avviso anche Guido Grimaldi, presidente dell’associazione Alis, che sulla formazione dei giovani ha avviato un percorso molto importante.

“Abbiamo creato Alis Academy – ha spiegato Guido Grimaldi – perché gli armatori hanno bisogno di migliaia di marittimi e anche gli autotrasportatori hanno bisogno di decine di migliaia di autisti. Sono mestieri pagati dai duemila euro netti in su, ma il vero tema è che, come diceva mio padre, non vengono visti come sexy. E invece non è assolutamente vero. Il vero problema è che le associazioni, il mondo accademico e l’Italia non hanno saputo raccontare queste opportunità”.

Attraverso un network di scuole, Its, Università e centri di ricerca, Alis Academy si dedica alla valorizzazione del capitale umano e alla creazione di nuove opportunità occupazionali. Con un portafoglio che spazia dalla formazione giovanile alla formazione professionale, e da servizi di job placement a strategie per la Talent Retention, rappresenta un riferimento tra i principali poli di produzione della conoscenza, le imprese e le Istituzioni per mettere a sistema le migliori energie del Paese verso una vera sostenibilità ambientale, sociale ed economica.