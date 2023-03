Lavoro, nuove assunzioni nei comuni: oggi il via alle candidature

Scattano oggi le selezioni nei Comuni per diplomati e laureati: ecco come inoltrare le domande

Scattano oggi le assunzioni nei Comuni per diplomati e candidati.

L’ASMEL infatti ha pubblicato due nuovi avvisi in Gazzetta Ufficiale Concorsi n. 18 del 7 marzo, per la creazione e l’aggiornamento degli Elenchi di personale idoneo all’assunzione negli Enti locali. Da questi elenchi possono attingere i Comuni soci di ASMEL, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, che associa oltre 4.000 enti in tutt’Italia. Il primo avviso prevede l’aggiornamento annuale degli Elenchi già esistenti con 15 profili professionali.

Mentre il secondo riguarda 16 nuovi profili di laureati, diplomati e operai specializzati, coprendo tutti i fabbisogni professionali dei Comuni. Una risposta efficace rispetto all’alto tasso di rinunce, spesso vicino al 60%, riscontrato nei recenti concorsi nazionali. La procedura degli Elenchi idonei, introdotta con il Decreto Reclutamento del Governo Draghi, pone invece in primo piano le necessità e le preferenze territoriali dei Gli Elenchi idonei, vengono realizzati con una procedura di selezione telematica a cura di ASMEL e previa Avvisi pubblicati in Gazzetta.

Subito dopo ogni Comune partecipante all’iniziativa può invitare gli iscritti negli Elenchi (cd interpello), a partecipare al concorso per l’assunzione nel proprio Comune. Inoltre, in collaborazione con SDA Bocconi, ai neoassunti ASMEL assicura un percorso di formazione in ingresso per acquisire nuove skills e migliorare quelle già possedute.

La procedura è soprattutto un’occasione per chi desidera lavorare nella PA o chi già è dipendente pubblico ma desidera avvicinarsi alle regioni d’origine o migliorare la propria posizione.