Lavoro, la Rai assume 30 programmisti multimediali: ecco i requisiti e come candidarsi

Opportunità per lavorare in Azienda, ecco come inviare la domanda

La Rai promuove un’iniziativa di selezione per titoli e prove finalizzata a individuare 30 risorse da inserire in Azienda con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 10 del CCL RAI per Quadri, Impiegati e Operai in qualità di Programmista Multimediale.

Il Programmista Multimediale

Ecco le principali funzioni del programmista multimediale: buona conoscenza della lingua inglese, concorre alla realizzazione – sotto il profilo culturale, artistico, organizzativo, produttivo e budgettario – di prodotti/contenuti sia per l’ambito radiotelevisivo che multipiattaforma, svolgendo nello specifico le seguenti attività, in relazione al livello di competenza: idea, propone, imposta, prepara e realizza prodotti/contenuti, anche coordinando la ripresa e curando il montaggio, l’edizione e la messa in onda, redige o concorre alla stesura di testi effettuando prestazioni in audio e in video; utilizza apparati di registrazione ed emissione; svolge tutte le necessarie attività organizzativo-amministrative e di supporto, ricercando e proponendo contenuti all’interno e all’esterno dei sistemi aziendali (anche su web e social, stimolando e moderando dibattiti), effettuando un controllo in fase di edizione, predisponendo gli annunci e fornendo notizie all’Ufficio Stampa. Si occupa della stesura del piano di lavorazione, e della disponibilità del materiale grafico/visivo/sonoro, gestendo tale materiale, anche in formato file, per consentire i flussi produttivi di scambio tra le aree produttive coinvolte eventualmente utilizzando appositi strumenti informatici. Aziona dalla regia telecomandi di apparati di emissione e registrazione e raccoglie i dati per il rapporto artistico di fine trasmissione.

I requisiti

La ricerca è riservata a coloro che sono in possesso di: età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni; diploma quinquennale di Scuola Media Secondaria Superiore; patente di guida automobilistica cat. “B”. I requisiti si intendono essenziali ed obbligatori e devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di selezione, nonché durante l’intero svolgimento del procedimento di selezione e all’atto dell’eventuale assunzione. Sono ammessi all’iter selettivo i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea ed i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Come inviare la domanda di ammissione

Per poter inviare la domanda di ammissione è necessario: registrarsi al sito www.lavoraconnoi.rai.it e/o effettuare la Login con le proprie credenziali; aderire all’iniziativa cliccando su “PROGRAMMISTI MULTIMEDIALI 2023”; compilare tutti i campi indicati nel form on line; la valorizzazione dei titoli preferenziali avrà luogo solo ed esclusivamente sulla base delle informazioni inserite dal candidato nella prima pagina del form on line – vedi punto 4; le informazioni fornite dal candidato in sede di compilazione del form on line non potranno pertanto essere modificate e/o integrate successivamente alla scadenza del termine di adesione all’iniziativa di selezione sottoindicata; confermare l’adesione all’iniziativa; verificare la ricezione di un messaggio di posta elettronica, generato in modo automatico dalla casella di posta elettronica programmistimultimediali2023@rai.it a conferma dell’avvenuta acquisizione della candidatura. La domanda di ammissione deve essere presentata tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 4 maggio 2023 esclusivamente attraverso la compilazione del form on line accessibile all’indirizzo www.lavoraconnoi.rai.it nell’area riservata all’iniziativa “PROGRAMMISTI MULTIMEDIALI 2023”. Nella Sezione “Domande Frequenti” sono disponibili le istruzioni per inviare correttamente la propria candidatura.