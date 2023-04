Lavoro in Sicilia, bando di concorso al Dipartimento pesca mediterranea: ecco i requisiti

Il profilo richiesto e quando mandare la domanda

La Regione Siciliana ha indetto un avviso pubblico per la selezione di personale al Dipartimento della pesca mediterranea. La figura richiesta è l’Esperto rendicontazione per il progetto AMPPA. La data di scadenza è fissata per il prossimo 15 aprile entro le ore 12.

La descrizione del bando

Il bando riporta la ricerca di un consulente di un “Esperto in rendicontazione a supporto del

coordinamento e per il monitoraggio finanziario del progetto AMPPA – Cod. PROG – C2-3.1-

119 – CUP E25C20000320006 (PP2) – Programma di cooperazione “INTERREG V-A Italia-

Malta”.

I requisiti

Tra i requisiti per poter partecipare alla selezione il candidato deve: essere cittadino/a italiano/a; di non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; di non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione; di non aver subito condanne, con sentenza irrevocabile (compreso il caso dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.c.), per uno dei reati previsti all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016 (con applicazione del successivo comma 10); d non aver subito la revoca, per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, da incarichi affidati da società ed Enti di diritto pubblico e/o privato.