Lenergia SpA assume in Sicilia: figure ricercate, requisiti e come fare domanda

Nell'Isola, l'azienda è alla ricerca di due tipologie di dipendenti: il Capo Area e gli agenti di vendita

L’azienda Lenergia SpA ha annunciato di essere alla ricerca di personale anche in Sicilia, così come in altre regioni italiane. Nell’Isola, l’azienda è alla ricerca di due tipologie di dipendenti: il Capo Area e gli agenti di vendita. Di seguito, requisiti, richieste e offerta dell’azienda in base al ruolo scelto. Per maggiori dettagli, visitare il sito dedicato cliccando qui.

Lavoro a Lenergia: la figura del Capo Area e i requisiti

Come annunciato da Lenergia SpA, in Sicilia si ricerca la figura di un Capo Area. Questo, sarà responsabile della gestione delle risorse commerciali attive sul territorio. Inoltre, prevista la collaborazione in modo sinergico con il team aziendale di supporto alle vendite e che sviluppi la rete sul territorio di competenza. La figura riporterà direttamente al Direttore Commerciale.

Come spiegato dall’azienda, il candidato ideale è un professionista con una solida esperienza nel settore delle vendite B2B. Ma anche con un approccio strategico e una comprovata abilità nella gestione di reti commerciali, che dimostri:

Capacità comprovate di leadership e gestione di team plurimandatari.

Eccellenti abilità di comunicazione e relazione interpersonale.

Orientamento al risultato e alle nuove opportunità di business.

Flessibilità e disponibilità a muoversi nel territorio di competenza.

Approccio proattivo e capacità di lavorare in modo sinergico con altri professionisti

Per i requisiti, invece, è richiesto:

Esperienza di vendita B2B, preferibilmente nel settore dei servizi alle aziende e dell’energia o settori affini (Telco)

Esperienza nella creazione e gestione di reti commerciali nel settore delle utilities o affini

Buona conoscenza del territorio di riferimento.

Auto propria e disponibilità a spostarsi nel territorio di riferimento.

Capacità di sviluppo di nuove opportunità di Business.

Supporto costante nella ricerca e selezione di candidati per ruoli di agenti commerciali.

A titolo preferenziale, c’è il possesso di un proprio gruppo di lavoro (minimo 2 agenti) da far crescere in sinergia con l’azienda. Questa, infine, l’offerta e i benefici dell’azienda Lenergia SpA all’indirizzo dei propri Capo Area:

Mandato diretto dall’azienda

Compenso fisso.

Un compenso provvigionale competitivo che valorizza il portafoglio clienti acquisito.

Provvigioni indirette sulla produzione del proprio team di lavoro.

Formazione iniziale e continuativa

Applicativi per la gestione e il monitoraggio del proprio portafoglio clienti e dello stato del proprio portafoglio in tempo reale (CRM).

Lavoro a Lenergia: la figura dell’agente di vendita e i requisiti

Oltre alla figura del Capo Area, l’azienda Lenergia SpA è anche alla ricerca di agenti di vendita per sviluppare e poi gestire un portafoglio clienti, offrendo soluzioni personalizzate soprattutto alle piccole e medie imprese del territorio di competenza. Tra i requisiti essenziali per ricoprire questo ruolo troviamo:

Esperienza comprovata nella vendita, preferibilmente rivolta ad aziende o piccole imprese, nei settori dell’energia, Telco o servizi correlati.

preferibilmente rivolta ad aziende o piccole imprese, nei settori dell’energia, Telco o servizi correlati. Buona conoscenza del territorio di residenza.

Auto propria.

Eccellenti capacità comunicative e padronanza della lingua italiana.

Tra le responsabilità lavorative richieste per il ruolo da agente di vendita ci sono:

Sviluppo e Gestione del Portafoglio: gestire e sviluppare un portafoglio clienti, identificando opportunità di vendita e offrendo soluzioni personalizzate alle micro e piccole aziende

Negoziazione Contrattuale: Condurre negoziazioni contrattuali efficaci, garantendo la massima soddisfazione del cliente.

Mantenere un rapporto sinergico con il Capo Area di riferimento con il quale stabilire un buon rapporto di collaborazione.

Questa, infine, l’offerta e i benefici dell’azienda Lenergia SpA all’indirizzo dei propri agenti:

Mandato diretto da parte dell’azienda (No Agenzie).

Inquadramento da libero professionista.

Programma di formazione completo per acquisire competenze specifiche nel settore energetico, tutorial e dispense sulle tecniche commerciali in uso.

Premi e fisso di gestione portafoglio, qualora si raggiungano determinati obiettivi di vendita.

Rendita continuativa sui clienti acquisiti.

Applicativi per la gestione e il monitoraggio del proprio portafoglio clienti e dello stato delle pratiche in tempo reale (CRM).

Supporto e back office dell’azienda, sia telefonico che on-line di un team dedicato esclusivamente alla Rete Commerciale.

Lenergia SpA assume: come fare domanda

Per richiedere l’assunzione all’azienda Lenergia SpA, bisognerà presentare la domanda direttamente al sito dedicato. Una volta compilato il form, questo verrà inviato e successivamente verificato in base ai requisiti richiesti.