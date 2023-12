Leonardo – Firmato accordo governativo Italia-Giappone-Uk su Global Combat Air Program

Leonardo (Italia), Mitsubishi Heavy Industries e BAE Systems accolgono con favore la firma della Convenzione sull’istituzione del GIGO.

I leader nazionali dell’industria della difesa del Global Combat Air Program – Leonardo (Italia), Mitsubishi Heavy Industries (Giappone) e BAE Systems (Regno Unito) – hanno accolto con favore la firma della Convenzione sull’istituzione del “GCAP International Government Organization (GIGO)” da parte dei rispettivi governi.

I ministri di Italia, Giappone e Regno Unito hanno firmato il trattato, che rappresenta un importante accordo nella progettazione condivisa e nella consegna di un aereo da combattimento di nuova generazione entro il 2035.

Maggiore cooperazione

L’accordo, firmato a soli 12 mesi dalla costituzione del programma GCAP, ne rafforza lo slancio e la forte cooperazione trilaterale tra i partner.

A settembre di quest’anno, i partner industriali hanno annunciato un accordo di collaborazione per sostenere le discussioni in corso sugli accordi di collaborazione a lungo termine e sulla maturità dei requisiti di capacità per la prossima generazione di aerei da combattimento.