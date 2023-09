Leotta&C lancia il centralino L2Voice: comunicazioni smart per aziende all’avanguardia

Il centralino VoIP L2Voice individua e centralizza le linee di chiamata utilizzando la rete internet

Leotta&C, da sempre impegnata nell’universo dell’office automation, ultimamente ha concentrato la propria attenzione su nuovi servizi di tecnologia cloud avanzata, appositamente studiati per i luoghi di lavoro più moderni. Con il lancio dell’innovativo centralino VoIP L2Voice, l’azienda leader nella commercializzazione di prodotti per l’ufficio da oltre quarant’anni, si è posta l’ambizioso obiettivo di mantenersi al vertice dello sviluppo da remoto e del lavoro smart, seguendo un modello all’avanguardia per la telefonia fissa aziendale.

Il sistema, che ha visto una marcata propulsione con l’aumento dello smart working, è un vero e proprio centralino, con tutti i benefici del sistema di comunicazione multipla, ma gestibile senza il bisogno di avere a disposizione una linea fissa. Infatti, il centralino VoIP L2Voice individua e centralizza le linee di chiamata utilizzando la rete internet, garantendo un efficiente servizio hi-tech Plug & Phone e la compatibilità a tutti i moderni software CRM e ERP.

Cos’è il centralino VoIP?

La tecnologia VoIP rappresenta uno strumento moderno, dalle potenzialità indiscusse, che permette di usufruire di tutti i benefici di un centralino utilizzando solo una semplice rete internet. Con L2Voice, infatti, la linea aziendale diventa a tutti gli effetti condivisa. Il centralino VoIP permette ai dipendenti dell’ufficio di usare lo stesso numero di telefono, anche nello stesso momento, semplicemente utilizzando il proprio smartphone. Una funzione che risulta di fondamentale importanza e di grande utilità anche per le aziende ubicate in più sedi, che desiderano unificare la linea telefonica.

Quali sono i vantaggi di L2Voice

Tra i numerosi vantaggi del VoIP L2Voice, uno dei più succulenti è indubbiamente l’abbattimento delle tariffe telefoniche. Infatti, questa potente tecnologia non necessita di una linea fissa per rendere disponibili le sue numerose funzioni: sfrutta la rete internet per la sua comunicazione, abolendo il canone e, con esso, le bollette salate.

L2Voice non si limita a essere un centralino portatile, ma permette anche di utilizzare diverse altre funzioni. Per esempio, è possibile inviare e ricevere fax, e farlo comodamente da qualsiasi luogo, senza essere vincolati da apparecchi fissi. Inoltre, la tecnologia VoIP consente di gestire le chiamate in entrata velocemente, attraverso un menù da cui accedere agevolmente alla rubrica contatti, ai trasferimenti di chiamata e alle telefonate in attesa e in coda. Un’altra opzione permessa da L2Voice, e assolutamente in linea con la nuova concezione di ufficio, è quella di poter effettuare chiamate e videochiamate multiple con un VoIP hi-tech, e senza alcun limite di dispositivi hardware. Un’opzione sempre più utilizzata per le numerose call a distanza, figlie della pandemia e dello smart working.

I tempi di attivazione di L2Voice sono molto rapidi, non incorrono nella burocrazia di quella di un telefono tradizionale e comportano degli effettivi vantaggi. Primo tra tutti, la gestione di un centralino aziendale in maniera semplice e soprattutto economica. Ma anche la scalabilità, che permette di modificare l’infrastruttura del centralino in corso d’opera, a seconda delle esigenze dell’azienda e alla sua crescita.

Infine, la tecnologia VoIP può spostarsi in cloud, facilitando la gestione di un unico centralino anche tra luoghi distanti tra loro. L2Voice risulta essere una tecnologia intuitiva e soprattutto innovativa, fondamentale per tutte quelle aziende che sono proiettate nel futuro.