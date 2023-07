L’estate accende la terza edizione del BarbablùFest

Arte e storia procedono a braccetto lungo un calendario di appuntamenti di rilievo internazionale in programma dal 22 luglio al 5 agosto. Serata inaugurale nel Parco archeologico di Morgantina con la musica di Vinicio Capossela

ENNA – Otto appuntamenti che spaziano dalla musica al teatro avvolti nella magia del Parco archeologico di Morgantina, a pochi chilometri da Aidone e della Villa romana del casale di Piazza Armerina. La terza edizione di BarbablùFest, la rassegna nata nel 2021 da un’idea di Pietrangelo Buttafuoco, che vede anche quest’anno la direzione artistica di Giuseppe Dipasquale e l’organizzazione e la produzione di Terzo Millennio, andrà in scena dal 22 luglio al 5 agosto. Arte e storia vanno a braccetto puntando su artisti di rilievo internazionale come Stefano Bollani e Vinicio Capossela, che aprirà la rassegna.

“Un cartellone di altissima qualità – ha detto il presidente della Regione siciliana Renato Schifani – in un sito archeologico, quale è quello di Morgantina, fiore all’occhiello dei Beni culturali della Regione, caso raro in Sicilia di città abbandonata dove si trovano monumenti ed edifici termali di età ellenistica, lo splendido teatro e una serie di case. È un’occasione imperdibile per i siciliani e per i turisti per visitare questo gioiello che racconta secoli di storia e di arte, godendo di straordinari spettacoli teatrali e musicali”.

“È con grande piacere – ha aggiunto l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata – che saluto la terza edizione di BarbablùFest, dopo il successo registrato nelle precedenti. Un appuntamento che conferma l’alto valore dell’iniziativa e della sua programmazione ricca di eventi nella splendida cornice del Parco archeologico di Morgantina. Colgo una programmazione assai integrata e di alto profilo culturale e musicale che certamente si coniuga con quella dell’Assessorato che ho l’onore di guidare, orientata sempre più ad una visione il più possibile funzionale ed inclusiva di ogni segmento dell’offerta turistica finalizzata prioritariamente ad implementare i flussi di visitatori nel nostro territorio. Agli organizzatori e a tutti i partecipanti formulo i migliori auguri della migliore riuscita dell’iniziativa che costituisce davvero un appuntamento da condividere”.

“Grazie a un cartellone di qualità, ma soprattutto variegato – ha commentato l’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato – diamo ulteriore slancio e impulso alla valorizzazione e alla fruizione di uno tra i più bei siti nel cuore della Sicilia. Un giusto connubio tra antichità, arte e modernità capace di dare impulso e produrre ricchezza per il territorio”.

“Siamo giunti alla terza edizione – ha affermato il direttore artistico del BarbablùFest Giuseppe Dipasquale – con una programmazione libera che ha l’obiettivo di valorizzare un sito splendido, ma poco facile da raggiungere, quale il parco archeologico di Morgantina. Avremo delle chicche del panorama musicale italiano, sarà un cartellone con appuntamenti di livello e di richiamo artistico esclusivo. Allo stesso tempo l’obiettivo è quello di accendere un faro su Morgantina, luogo magico e ricco di storia al centro della Sicilia, che purtroppo non tutti conoscono”.

Il via, come detto, sabato 22 luglio alle 20 nel Parco archeologico di Morgantina con Vinicio Capossela, che porterà sul palcoscenico il suo ultimo album, “Tredici canzoni urgenti”.

A chiudere, sempre a Morgantina, sabato 5 agosto alle 20 sarà ancora la musica con Stefano Bollani, protagonista di “Piano Solo”, un viaggio tra i tasti del pianoforte che sconfessa i generi musicali e si nutre di tutti quei momenti magici con artisti straordinari che il pianista ha incontrato sui palchi di tutto il mondo.