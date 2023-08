A Levanzo niente solarium, Regione annulla la concessione: ecco perché

La Regione siciliana ha disposto l’annullamento della concessione per la realizzazione di un solarium sull’isola di Levanzo

L’assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione siciliana ha disposto, “per evidente difformità di realizzazione dell’opera”, l’annullamento della concessione demaniale rilasciata alla società Ma.Ce.Tra per la realizzazione di un solarium sull’isola di Levanzo. “La realizzazione – si rileva nel provvedimento – contrasta con quanto autorizzato, sostanziandosi in una struttura molto più elevata in altezza e quindi di notevole impatto paesaggistico, eccessivamente incombente sia visivamente che per le dimensioni, così ledendo l’integrità dei luoghi di alta qualità ambientale”.

Il sindaco: “Atto importante”

“L’annullamento da parte della Regione della concessione demaniale per la costruzione del solarium di Levanzo, che tanta indignazione e proteste ha generato nei mesi scorsi, è un atto importante – dice il sindaco di Favignana, Francesco Forgione -. La nostra Amministrazione aveva già provveduto a sospendere le autorizzazioni concesse. Oggi siamo a una svolta. Questo provvedimento comporterà i conseguenti atti di annullamento che gli uffici comunali stanno già predisponendo. Da parte nostra, continueremo a difendere e tutelare l’ambiente e ripristinarne la bellezza dei luoghi delle nostre isole laddove questi siano stati violati”, conclude il primo cittadino.