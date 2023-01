Libero porticciolo in libera Catania: anche Città insieme contro la privatizzazione del molo di Ognina

CATANIA – Anche CittàInsieme sostiene la battaglia condotta dal Comitato spontaneo “Gli amici del porticciolo di Ognina” che da anni si batte per la tutela di un prezioso bene comune come il Porticciolo di Ognina.

“Garantire la libera fruizione del ‘Molo di ponente’ – si legge in una nota dell’associazione – e dell’intero specchio acqueo da esso delimitato è quello che chiedono i cittadini da anni, ricevendo in cambio il più assoluto silenzio. Già nel 2016 avevamo rivolto una istanza alle autorità preposte senza avere ricevuto alcun riscontro”.

“Dopo sei anni ci risiamo – continua l’associazione -. In una città in cui un bene di tutti viene considerato proprietà di pochi, in una città dove le norme urbanistiche vengono continuamente violate da parte di palazzinari e speculatori, ci uniamo agli ‘Amici del porticciolo di Ognina’ affinché un luogo dalla elevata valenza storica e paesaggistica venga reso fruibile a tutti, adeguatamente riqualificato, sia cioè restituito alla dignità di una città normale quale vorremmo che fosse Catania”.