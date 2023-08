Librizzi, controlli in cantiere edile: multe per oltre 15mila euro

Durante alcuni controlli, i carabinieri della Compagnia di Patti hanno accertato violazioni alla normativa di settore

Sanzioni per oltre 15mila euro in un cantiere edile a Librizzi, nel Messinese, realizzaro da due imprese. Durante alcuni controlli, i carabinieri della Compagnia di Patti e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina hanno accertato violazioni alla normativa di settore.

Due denuce

Denunciati i titolari delle due imprese: il primo per aver omesso di idonei parapetti a tutela della salute dei lavoratori; il secondo, invece, per la mancata formazione del personale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.