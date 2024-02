A Licata prende il via il laboratorio “Colorarte”

L’annuncio dell’assessore alla Pubblica istruzione Maria Platamone. L’iniziativa consiste in un corso gratuito di base per disegno e pitture per scuole medie inferiori e biennio superiori

LICATA – A partire dal 14 febbraio al 29 maggio 2024, ogni mercoledì con turni di due ore settimanali, dalle ore 16 alle ore 18, presso la Biblioteca comunale “Luigi Vitali”, si svolgerà “Colorarte”, un laboratorio artistico per ragazzi con la passione e l’interesse per il disegno artistico, i colori, le tecniche pittoriche.

Ad annunciarlo è l’assessore alla Pubblica istruzione Maria Platamone, attraverso una nota pubblicata dal dipartimento Affari generali del Comune di Licata. Il laboratorio, giunto alla seconda edizione, consiste in un corso gratuito di base per disegno e pittura rivolto ai ragazzi/e frequentanti le scuole medie inferiori e biennio superiori.

Saranno impartite lezioni strutturate per chi desidera avvicinarsi al mondo dell’arte, della pittura, anche per sperimentare nuove tecniche, imparare l’utilizzo dei differenti tipi di grafite, della china, della tempera e degli acquerelli.

Come si svilupperà il corso

Il corso si svilupperà nel seguente modo: approccio al disegno attraverso la conoscenza e l’utilizzo dei diversi tipi di grafite, il chiaroscuro, la luce e l’ombra; le proporzioni del viso e del corpo umano; la copia dal vero; i colori primari, secondari e terziari; la conoscenza e l’utilizzo delle diverse tecniche pittoriche (tempera, acquerello, olio …) abbinate al supporto idoneo.

Il materiale occorrente (matite, gomme, fogli, pennelli, colori, tela) sarà a spese del partecipante. Le lezioni saranno tenute dal tutor del progetto, il maestro d’arte Angelo Sorce.

È possibile iscriversi fino al 12 febbraio 2024 utilizzando l’apposita modulistica reperibile presso la Biblioteca comunale “Luigi Vitali” sita in piazza Matteotti.