Licata, stabilimento balneare a fuoco: indagini in corso

Non si esclude la pista dolosa

Fiamme e apprensione a Licata dove uno stabilimento balneare, ubicato in contrada Mollarella ha preso fuoco. Ad essere interessate sono stati principalmente i locali della cucina, mentre provvidenziale è stato l’intervento di alcune persone: con l’ausilio di un escavatore, hanno gettato sabbia sull’incendio limitando i danni. Indagini in corso, dal momento che non è ancora chiara la causa del rogo. Non si esclude la pista dolosa.

Possibile aiuto dalle telecamere

Sulla vicenda indagano i poliziotti del locale commissariato. La zona è coperta dalle telecamere di sicurezza che potrebbero dare una mano agli investigatori nella ricostruzione di quanto avvenuto.