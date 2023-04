Shock in fondo agricolo, trovato teschio di un cavallo: si indaga

Mistero nelle campagne di Campobello di Licata: la macabra scoperta di una donna e le indagini dei carabinieri.

Presunta intimidazione “da film horror” a Licata, in provincia di Agrigento, dove una 36enne ha trovato il teschio di un cavallo annodato, con filo metallico, alla recinzione di un fondo agricolo.

Sul caso sono in corso le indagini di rito.

Teschio di cavallo in fondo agricolo a Licata

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a fare la macabra scoperta – in un terreno di Campobello di Licata – sarebbe stata una donna di 36 anni. L’ipotesi più probabile è che si tratti di un vero e proprio gesto intimidatorio, anche se non è chiaro a chi sia rivolto esattamente o per quale ragione.

Sul posto, in seguito alla denuncia della donna, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Campobello di Licata, che hanno posto sotto sequestro il teschio dell’animale e notificato l’accaduto alla Procura di Agrigento. Sul caso è stata aperta un’indagine, al momento a carico di ignoti.

