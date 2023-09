Licata vuol ampliare la sua rete di gemellaggi

L’Amministrazione comunale ha invitato associazioni, enti, istituzioni e singoli cittadini ad avanzare proposte in un’ottica di valorizzazione delle tradizioni locali e di sviluppo del turismo

LICATA (AG) – Non soltanto Reinheim e Cestas. Il Comune punta infatti ad ampliare il numero di gemellaggi stretti con le città situate in varie parti del mondo per valorizzare il territorio e spingere sulla crescita del turismo.

Questa la strategia dell’Amministrazione comunale, che con il sindaco Angelo Balsamo e l’assessora con delega ai Gemellaggi, Maria Sitibondo ha annunciato di coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti per una larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative da intraprendere in questo campo. Per questo, tutti gli interessati sono stati invitati a presentare domanda di iscrizione per l’aggiornamento dell’Albo comunale per il gemellaggio, anno 2023.

“Possono presentare istanza di iscrizione – hanno fatto sapere dal Comune tramite una nota ufficiale – disponibile sul sito internet istituzionale del Comune le organizzazioni e associazioni sportive, culturali, ricreative, economiche, sociali, enti e istituzioni pubbliche e private, singoli cittadini. I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di partecipazione, corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, all’ Ufficio Europa e Gemellaggi, tramite Pec all’indirizzo protocollo@cert.comune.licata.ag.it o con consegna a mano presso il Protocollo generale dell’Ente, sito in Piazza Progresso 10, entro il 20 ottobre 2023”.

Come accennato, il Comune di Licata è già gemellato dal 2001 con la città di Reinheim, in Germania, e dal 2007 con Cestas, in Francia. La prima è una città tedesca nel Sud dello Stato federale dell’Assia. Si trova nel Distretto di Landkreis Darmstadt-Dieburg, circa 14 km a Est della città distrettuale di Darmstadt e ha una popolazione di circa 16.000 persone. Cestas è invece situata lungo l’Eau Bourde nella Landes di Bordeaux, un luogo dal grande fascino e denso di storia anch’esso con una popolazione di oltre 16 mila persone.