Shock al lungomare, la rissa di Ferragosto e l’accoltellamento: ferito 28enne a Balestrate

Violenta lite nella notte di Ferragosto sul lungomare di Balestrate, in provincia di Palermo, dove un giovane è stato accoltellato.

Sono in corso le indagini per verificare la dinamica della vicenda e le responsabilità dell’accaduto.

Balestrate, giovane accoltellato dopo lite a Ferragosto

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, la vittima – un 28enne di origine tunisina – e un altro uomo (la cui identità al momento non è stata resa nota) sarebbero rimasti coinvolti in una rissa, per cause ancora da accertare. Al culmine della violenta lite, il 28enne sarebbe stato raggiunto da una violenta coltellata all’addome.

Sul posto, in seguito alla segnalazione di quanto accaduto, sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito il 28enne all’ospedale Civico per gli accertamenti e le cure del caso. Pare che, fortunatamente, il giovane non sia in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica della lite.

