Lite violenta in un ristorante a Pasquetta: grave ragazzo accoltellato

Il ferito, spiega la centrale operativa del 118, era in condizioni delicate

E’ un primo pomeriggio di Pasquetta di sangue quello vissuto in un ristorante di Milano. A subire un accoltellamento è un ragazzo di 25 anni, rimasto ferito in modo grave nel locale cinese Houjie. Il giovane, originario della Cina, è stato soccorso da due equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) intervenuti con ambulanza e automedica.

Fendenti al torace e alla mano

Ad intervenire sul posto è stato il personale del 118 in via Paolo Lomazzo, tra Chinatown e corso Sempione, pochi minuti prima delle 15. Il ferito, spiega la centrale operativa del 118, era in condizioni delicate per due coltellate ricevute al torace e a una mano. È stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda.

Si indaga sui motivi dell’aggressione

In via Lomazzo sono intervenute anche le volanti della polizia. La questura fa sapere che a ferire il 25enne con un coltello è stato un connazionale ma sulla dinamica e le motivazioni dell’aggressioni si sta ancora indagando.